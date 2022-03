Nummer von „Mobilem Familiencoach“ auf Billa-Bons

Seit vergangenem Jahr im September gibt es den kostenlosen „Mobilen Familiencoach“, der von Land Kärnten und der Diakonie als Unterstützung für Familien angeboten wird, in denen es Probleme verschiedenster Art gibt. Ab heute, Montag, ist die REWE Group als zusätzlicher Partner mit an Bord. Die Nummer des Erste-Hilfe-Programms wird künftig an den Kassenbons von Billa zu finden sein.