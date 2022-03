Lokführer verhinderte im Tauerntunnel Katastrophe

Ein Lokführer des ÖBB-Autozugs „Tauernbahn“ hat am Sonntagnachmittag womöglich eine Katastrophe verhindert. Der Zug war am Weg von Böckstein nach Mallnitz. Mitten im Tauerntunnel leuchtete am Display im Führerstand plötzlich die Warnung „Brandalarm“ auf.