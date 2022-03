Rückstau in Spitälern bei Eingriffen wächst weiter

Seit Pandemie-Jahr

Die Jahressummen sprechen für sich: 2019 gab es in Oberösterreichs Krankenhäusern insgesamt 181.927 Operationen. Im ersten Pandemie-Jahr 2020 sank diese Gesamtzahl auf 152.940, also um 16 Prozent. Im zweiten Pandemiejahr 2021 stieg diese Summe zwar wieder an, blieb aber mit 166.712 immer noch deutlich unter dem „Normaljahr“ 2019. Keine Rede also von einem Aufholen, im Gegenteil: Der Rückstau wuchs und wächst weiter. Nur in zwei Ordenskliniken (Elisabethinen und Barmherzige Brüder in Linz) sind die OP-Zahlen von 2021 laut Haberlanderetwas höher als 2019.