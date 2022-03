Deutsche Panzer in Niederösterreich gesichtet

„Was ist da los heute?“, wunderten sich Passanten am Bahnhof in der niederösterreichischen Ortschaft Göpfritz. Denn am Sonntag sorgten dort gegen Mittag zahlreiche Panzer und anderes schweres Militärgerät der Deutschen Bundeswehr für gewaltigen Wirbel. Bundesheersprecher Michael Bauer konnte das Rätsel rasch aufklären ...