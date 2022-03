Hubschrauber barg Deutschen (30) aus Kletterroute

Gemeinsam mit einem Kollegen war der Deutsche am Freitagnachmittag im Klettergebiet Geierwand in die Kletterroute „Alhambra“ in Haiming (Bezirk Imst) eingestiegen. Nach der Durchsteigung der Route seilten sie sich wieder ab. Beim Abziehen des eingekringelten Kletterseiles hatte der 30-jährige Deutsche erhebliche Probleme. „Durch die damit verbundene Bewegung beim Abziehvorgang, erlitt dieser eine Schulterluxation“, heißt es seitens der Polizei.