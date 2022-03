Innsbrucker Lokal nach Bombendrohung geräumt

Bombendrohung in der Nacht auf Sonntag in einem Innsbrucker Lokal! Kurz vor 4 Uhr ging über den Polizeinotruf eine Drohung ein, dass eine Bombe in einem Lokal in Zentrumsnähe explodieren würde. Das betroffene Lokal wurde umgehend von den Einsatzkräften der Polizei geräumt. Der Nahbereich des Gebäudes wurde abgeriegelt.