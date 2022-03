Hat Landesrat nun schlechte Träume wegen Ohlsdorf?

Verfolgt Kaineder dieser Bescheid, der den Weg zur Verwirklichung des Betriebsbaugebiet ja erheblich verkürzt hat, bis in den Schlaf in schlechten Träumen? „Nein, als Landesrat habe ich die Gesetze zu befolgen. Das gilt auch für das UVP-Gesetz, das da keinen Spielraum für politische Interpretation kennt“, antwortet der Grüne am Samstag. Und ergänzt: „Sehr wohl Spielraum gibt es im Raumordnungsgesetz, und der wurde in diesem Fall für die Versiegelung und gegen die Natur ausgelegt.“