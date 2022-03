Burgstaller mit St. Pauli wieder an Tabellenspitze

Guido Burgstaller und der FC St. Pauli haben die Rückkehr an die Tabellenspitze der zweiten deutschen Liga geschafft. Im Heimspiel gegen Heidenheim feierten die Hamburger am Freitag einen etwas glücklichen 1:0-Erfolg und liegen mit 51 Punkten nun vor den Verfolgern Darmstadt 98 und Werder Bremen (je 48), die am Samstagabend gegeneinander spielen. Daniel-Kofi Kyereh (67.) machte den zehnten Heimsieg der Saison für die Kiezkicker perfekt.