Elfjähriger bei Unfall aus Fenster geschleudert

Der 38-jährige Syrer aus Schärding war mit seinem Pkw am Freitag kurz vor 13 Uhr gemeinsam mit seiner 33-jährigen Ehefrau und seinem elfjährigen Sohn auf der Andorfer Landesstraße in Utzenaich unterwegs. Auf einem leicht abschüssigen Straßenstück überholte der Mann einen Pkw und konnte sich gerade noch vor einem entgegenkommenden Wagen wieder einordnen. In der anschließenden Linkskurve verlor der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab.