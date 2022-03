„Donbass“: Wie grotesk kann Horror sein?

Mehrfach ausgezeichneter Film

Deshalb lädt das „PolitFilmFestival“ in Kooperation mit „leokino-cinematograph“ und „Südwind Tirol“ am 23. März um 20 Uhr im Leokino Innsbruck zu einer Filmvorstellung und anschließendem Gespräch zum Krieg in der Ukraine. Gezeigt wird der 2018 gedrehte, mehrfach ausgezeichnete Film „Donbass“ des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa. Darin zeichnet Loznitsa in 13 verstörenden Szenen den Alltag im Kriegsgebiet im Donezbecken, dem Industrie- und Kohlegebiet im Südosten der Ukraine, nach. Wo Dutzende Waffenstillstandsabkommen gebrochen wurden. Korruption, Propaganda, Fake News und immer stärker werdender Hass das Unmenschliche auf beiden Seiten der Front zum Vorschein kommen lassen.