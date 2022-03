Ein Funke genügt: Waldbrände als große Gefahr

Verordnung für 18 Bezirke

Indes wurde bereits am Mittwoch die verschärfte Waldbrandverordnung in 18 Bezirken des Landes ausgerufen. Durch den behördlichen Erlass wird Rauchen und jegliches Entzünden von Feuer im Wald und in Waldnähe untersagt. Verstöße werden mit Verwaltungsstrafen bis zu 7270 Euro oder vier Wochen Freiheitsstrafe geahndet. Dabei muss die Übertretung gar keinen Waldbrand verursacht haben. Es genügt, wenn man in Gefährdungszonen raucht oder Feuer entzündet. „Dieser Schritt ist wichtig, um die Gefahren größtmöglich einzudämmen“, erklärt Floriani-Landesrat Stephan Pernkopf.