Großeinsatz in NÖ: 20 Hektar Wald in Brand

Kurz vor 20.00 Uhr wurden die Flammen schließlich gelöscht. Die Arbeiten der Feuerwehrleute an Ort und Stelle werden allerdings noch bis in die Nachstunden hinein andauern. „Mit Wärmebildkameras wird aktuell nach Glutnestern im Waldboden und den Wurzelstöcken gesucht. Es besteht die Gefahr, dass versteckte Glutnestern durch den Wind erneut entfacht werden und es zu einem neuerlichen Brand kommt“, schilderte das Bezirkskommando am Abend in einer Aussendung.