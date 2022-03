Neuerlich Korallenbleiche am Great Barrier Reef

Die Temperaturen rund um das größte Korallenriff der Welt hätten in der vergangenen Woche zwischen 0,5 und vier Grad Celsius über dem März-Durchschnitt gelegen, sagte Chef-Wissenschafter David Wachenfeld vom GBRPA. Das sei untypisch für diesen Monat, wenn in Australien der Herbst beginnt und es kühler wird. „Dies bedeutet, dass sich der thermische Stress im gesamten Riff weiter angehäuft hat.“ Am stärksten sei der mittlere Teil betroffen. An manchen Stellen seien Korallen auch abgestorben.