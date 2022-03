Mit Rekordergebnis aus dem Corona-Tief aufgetaucht

Im vergangenen Jahr konnte der Baugerätehersteller Hilti mit Sitz in Liechtenstein einen Betriebsgewinn von 847 Millionen Franken - das sind immerhin 815,6 Millionen Euro - einfahren. So viel wie noch nie zuvor. Damit ist das Corona-Tief endgültig überwunden. In der nahen Zukunft lauern aber einige Unsicherheitsfaktoren.