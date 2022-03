Streit um 2G führt zu Gemeinderatsrücktritt

Die italienische Regierung will ab April die Corona-Restriktionen lockern. Ab dem 1. April fällt auch die 2G-Pflicht für den Zugang von Beschäftigten über 50 Jahre zum Arbeitsplatz. Ab dem 1. Mai wird die 2G- und 3G-Pflicht komplett fallen. Das Farbensystem zur Regelung der Restriktionen in den Regionen wurde abgeschafft. Wer mit positiv getesteten Personen in Kontakt kommt, muss nicht mehr in Quarantäne, lediglich Infizierte müssen in Heimisolation. Die Impfpflicht für Italiener über 50 Jahre und für das Gesundheitspersonal sowie für Mitarbeiter von Seniorenheimen bleibt erhalten. Die Maskenpflicht im Innenbereich bleibt bis zum 30. April bestehen.