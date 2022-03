Kärntner baut in Triest: Shop-Meile, Klinik & Co

In Udine ist sein neues Einkaufscenter bereits in Teilbetrieb; jetzt geht auch der Neubau in Triest los. Walter Mossers MID-Holding nimmt in der Hafenstadt Triest das größte private Bauvorhaben nach dem Zweiten Weltkrieg in Angriff: eine Shoppingmeile mit Ambulatorium und riesigem Unterhaltungsangebot.