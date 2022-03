Bücherzelle gesprengt: Teile flogen 100 Meter weit

Das zur Bücherzelle umfunktionierte Häuschen am Kleebühel sollte eigentlich Leseratten anlocken, stattdessen übte es offensichtlich auf Rowdys eine magische Anziehungskraft aus. Was genau die Unbekannten in den Abendstunden darin gezündet haben, ist noch unklar, es dürften aber keine gewöhnlichen Silvesterböller gewesen sein.