Pfarrgemeinderat: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Neuerung: Ein Gremium für mehrere Pfarren

Auf fünf Jahre werden die Pfarrgemeinderäte gewählt. In vielen Orten gestaltete sich die Kandidatensuche durchaus schwierig. Letztlich haben sich aber doch rund 3000 Freiwillige in ganz Tirol aufstellen lassen. Mit einer Neuerung wartet die Diözese Innsbruck auf, in der sich in den vergangenen Jahren viele Pfarren zu einem Seelsorgeraum zusammengeschlossen haben. In fünf solcher Seelsorgeräumen erhalten die Ortskirchen zum ersten Mal auch einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat.