Kourtney Kardashian: Mit 42 in den Wechseljahren

Babywunsch mit Nebenwirkungen

In einem Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner klagte die Älteste der Kardashian-Schwestern darüber, dass sie wegen der Behandlung zugenommen hat. „Jede einzelne Person in den sozialen Medien sagt immer ‚Kourtney ist schwanger, Kourtney hat so stark zugenommen.‘ Es ist unhöflich, über Leute zu kommentieren, wenn du keine Ahnung hast, was sie tatsächlich gerade durchmachen“, ärgerte sich die 42-Jährige. „Die Medikamente, die sie mir geben, haben mich in die Wechseljahre gebracht … wirklich in die Wechseljahre.“