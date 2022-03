Öfferl Bistro meldet sich in Wiener City zurück

Frische Gastro-Freuden rechtzeitig zum Frühlingsbeginn: Die für ihre „Brote mit Charakter“ bekannte Familie Öfferl hat den letzten Lockdown als kreative Schaffenspause für ihren Flagship-Store in der Wiener City genutzt. Jetzt melden sich die Bäckermeisterinnen und -meister mit einer frischen Speisekarte und einer völlig neuen Kaffeesorte zurück, mit der sie ab sofort zum Brunchen & Genießen in ihr Bistro in der Wollzeile einladen.