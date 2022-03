Quarantäneregeln weiter lockern? Länder uneins

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sprach in einer Stellungnahme gegenüber der APA Probleme in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und in der Wirtschaft bezüglich Engpässen beim Personal an. „Operationen müssen verschoben werden, weil zu viele Mitarbeiter in den Krankenhäusern gleichzeitig in Quarantäne sind“. Es sei daher „gut, wenn diskutiert wird, wie man einerseits diese Menschen in der Arbeit halten kann und andererseits die vulnerablen Gruppen nicht gefährdet. Hierzu braucht es rasch eine Lösung“, forderte er.