Berufskraftfahrer fehlen aktuell überall im Land

Bezahlter Führerschein und Prämie

Hundert Ausbildungsplätze werden nun in Zusammenarbeit mit Arbeiter- und Wirtschaftskammer angeboten, man erhofft sich mehr und besser ausgebildete Mitarbeiter. Das AMS finanziert unter anderem die Ausbildungen zu Fahrlehrern und im Bereich Speditions- und Zollwesen sowie in der Lagerlogistik - und erstmals (!) auch Führerscheine der Klassen C, D und E, wenn die Personen eine Jobzusage von einem Betrieb in der Tasche haben.