Jenny Elvers und Marc Terenzi sollen ein Paar sein

Eine offizielle Bestätigung der frischen Promi-Liebe steht zwar noch aus, Jenny Elvers hatte am Sonntag aber Zeilen gepostet, die man als Liebes-Botschaft deuten könnte. „An then, there is someone who knows what to do ...“, schrieb sie. Übersetzt heißt das so viel wie: „Und dann ist da jemand, der weiß, was zu tun ist.“ Ob sie damit Marc Terenz meint?