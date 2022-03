Jetzt hat die Familie wieder Strom und Gas

Nur zwölf Grad Celsius in der Wohnung, duschen nur mit kaltem Wasser und kein Licht in der ganzen Wohnung: Fast eine Woche lang musste Maria (Name der Redaktion bekannt) mit ihrer jugendlichen Tochter dies Ende Februar miterleben. Nach einem „Krone“-Bericht und dem Einsatz von KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl hat die alleinerziehende Mutter wieder Strom und Gas: „Nach dem Bericht sowie Gesprächen mit der Caritas und der Salzburg AG wurde alles wieder eingeschaltet. Darüber bin ich erleichtert.“ Kritisch zeigt sich der Stadtpolitiker über die Ursache des Problems: eine 32 Jahre alte Gastherme. „Für die kriegt man nicht einmal mehr Ersatzteile. Mit einer neuen Gastherme würde sich die Frau 1100 Euro sparen“, weiß Dankl.