Mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen

Warum nach wie vor der Lkw die Nase vorn hat, liegt wohl vor allem am Preis und der Flexibilität. Hier will man nun ansetzen, denn in der Gesamtbetrachtung, inklusive Unfällen, Umwelt-, Gesundheits- und Lärmbelastung, verursache der Lkw 4,5 Cent an externen Kosten pro Tonnenkilometer, die Bahn aber nur 0,6 Cent.