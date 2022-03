Als Steirer um die letzte Klopapierrolle kämpften

Vollgestopfte Einkaufswagen und leere Regale gab es überall. Sabine H. deckte sich auch mit Notfallrationen ein: „Ich habe Klopapier, Knäckebrot, Nudeln und Pesto gekauft“, berichtet sie. Jenny und Kevin „hamsterten“ nicht: „Wir waren nicht in Panik. Lustig war, dass wir ab Montag dann zusammen in der Jogginghose am Esstisch arbeiteten.“ Nach wie vor haben sie kein Büro daheim eingerichtet. Der Bekannte von Sabine hat sich zuerst auch aufs Homeoffice gefreut: „Weil ich Langschläfer bin.“ Er habe aber nicht gedacht, dass der erste Lockdown so lange dauern würde. Denn erst zwei Monate später, am 1. Mai 2020, hob man ihn wieder auf.