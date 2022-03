Linzer Pianistin hilft ihren Landsleuten in Not

1059 ukrainische Flüchtlinge hat das Rote Kreuz am Sonntag in OÖ betreut. Die Notschlaf-Quartiere wurden von neun auf 13 aufgestockt - damit stehen nun 1550 Schlafplätze zur Verfügung. Etwa 300 Menschen konnten auch in den rund 600 von privater Seite angebotenen Quartieren untergebracht werden. Die Hilfswelle ist beachtlich.