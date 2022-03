Indoor-Plantage in der Stadt Salzburg aufgeflogen

Ein 47-jähriger Drogendealer ist in der Stadt Salzburg Ende vorigen Jahres mit seiner Indoor-Plantage aufgeflogen. Auf die Spur des Mannes brachten die Ermittler aufmerksame Passanten, die starken Cannabis-Geruch wahrgenommen hatten. Im Zeitraum von Frühling bis Dezember 2021 soll der Verdächtige mehrmals 100 Pflanzen in einer professionell betriebenen Aufzuchtanlage angesetzt haben. Das Kraut verkaufte oder tauschte er teils gegen Kokain, berichtete die Polizei am Sonntag.