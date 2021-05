Queen Elizabeth trauert um Hundewelpen Fergus

„Absolut am Boden zerstört“

Von Fergus, der nach dem Queen-Onkel Fergus Bowes-Lyon benannt war, musste die Königin nun bereits wieder Abschied nehmen. Das fünf Monate alte Hündchen starb am Wochenende. „Die Königin ist absolut am Boden zerstört“, sagte ein Palastmitarbeiter. „Die Welpen wurden hergebracht, um sie in einer sehr schwierigen Zeit aufzuheitern. “ Alle seien nun schockiert, dass sowas so schnell passiert, nachdem sie schon ihren Ehemann verloren hat. „Darüber hinaus dieser ständige Ärger mit Enkel Harry“, soll der Insider geseufzt haben.