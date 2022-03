Jeder zweite Lehrling leidet an Depressionen

„Lehrlinge wurden mit Sorgen alleingelassen“

48,3 Prozent aller Befragten weisen Symptome von Depressionen auf, 35,4 Prozent leiden an Angstzuständen, 50,6 Prozent an Essstörungen und 27 Prozent an Schlafstörungen. Während Schüler, Studenten, systemrelevante Berufe und Homeoffice-Regelungen von sämtlichen Maßnahmen der Bundesregierung berücksichtigt wurden, hat man die Situation der Lehrlinge kaum bis manchmal gar nicht erwähnt. Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend, klagt im Gespräch mit der „Krone“ an: „Die Lehrlinge wurden in der Pandemie mit ihren Sorgen und Nöten von der Politik alleine gelassen.“