Blutgerinnsel im Gehirn: Sorge um Hailey Bieber

„Obwohl dies definitiv einer der gruseligsten Momente war, die ich je erlebt habe, bin ich jetzt zu Hause und es geht mir gut und ich bin so erleichtert und dankbar für all die großartigen Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben!“ Auch bei ihren Fans bedankte sich Hailey Bieber „für all die Unterstützung und Liebe“.