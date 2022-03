100 Millionen Euro für Bildungscampus in Baden

HAK und HLW kommen an einem neuen Standort unter ein gemeinsames Dach. Am alten Standort wird ein drittes Gymnasium errichtet. Dazu wird kräftig in die Sonderschule und eine Sporthalle investiert. Als „Aufbau auf einem guten Grundstein“ bezeichnet Polaschek die Investition. Schließlich gibt es in Baden bereits jetzt 6500 Schüler und 4000 Studenten.