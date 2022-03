Spedition setzt verstärkt auf Wasserstoff-Brummis

70.000 Kilometer ohne CO2-Emissionen - das ist die erfreuliche Bilanz eines mit Wasserstoff betriebenen Lkw von Gebrüder Weiss. Vor einem Jahr wurde der 30-Tonner in der Schweiz in Betrieb genommen - und das Speditionsunternehmen rechnet vor: In diesem einem Jahr seien 80 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart worden.