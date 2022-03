Hilfe daheim, damit das Heim noch warten kann

Die EU stellt für Österreich 54,2 Millionen Euro bereit

54,2 Millionen Euro stellt die Europäischen Kommission Österreich für die Umsetzung des Pilotprojektes zur Verfügung. 150 „Community Nurses“ waren das Ziel des Gesundheitsministeriums, 192 in 123 Gemeinden und Regionen wurden schließlich vor Kurzem genehmigt. Mit Brixlegg, Hall und Innsbruck sind allerdings lediglich drei Kommunen in Tirol in der ersten Phase bis 2024 dabei.