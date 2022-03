Power-Frau Linda auf dem Weg in die Unsichtbarkeit

Ensemble bringt Farbe in den Abend

Einzig das Ensemble bringt Farbe in den Abend. Beatrix Doderer bietet in der Titelrolle eine ganze Bandbreite an Emotionen, die selbstsichere Geschäftsfrau nimmt man ihr ebenso ab wie den Beinahe-Nervenzusammenbruch der Gescheiterten. Franz Solar als ihr Mann Neil gibt den jämmerlichen Waschlappen, der sich einmal als Rockstar fühlen kann, souverän.