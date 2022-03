Neutralität: Jetzt mischt sich auch Kickl ein

In der aktuellen Diskussion um die Neutralität Österreichs hat Karl Nehammer am Montag Klartext gesprochen: „Österreich wird neutral bleiben.“ Für Herbert Kickl ist dieses Bekenntnis offensichtlich zu wenig. Er kritisiert den Bundeskanzler - seinen innenpolitischen Lieblingsfeind - in einer Aussendung scharf: „Nehammer ist in Sachen Neutralität absolut unglaubwürdig“, meint der FPÖ-Chef. Seine Partei fordert am Dienstag zudem von allen anderen Fraktionen im Nationalrat in einem Antrag ein klares Bekenntnis zur Neutralität Österreichs und eine Absage an einen Beitritt zu jedwedem Militärbündnis.