Gaspreise spielen verrückt: Alarm in der Industrie

„Stellen Sie sich vor, Sie zahlen an der Tankstelle plötzlich 20 Euro für einen Liter Diesel", zieht Gert Pfleger, Sprecher von Norske Skog in Bruck, einen Vergleich. In der Papierfabrik mit 450 Mitarbeitern hat man angesichts der Preisrallye bei Gas nun die Stopptaste drückt: Die Produktion steht seit Mittwochabend still.