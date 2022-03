Vertrag für Schiechl: Arbeitsbiene bleibt in Graz

Fix ist offenbar schon ein Verbleib. Und dabei ein ganz wichtiger: Michael Schiechl, die Arbeitsbiene der 99ers am Eis, soll bereits einen Zweijahresvertrag in Graz unterschrieben haben. Ein Zeichen für die Zukunft! Was sonst schon so durchsickerte: Mit dem Großteil der Österreicher wird in den kommenden Tagen und Wochen verlängert. Hinter Lukas Kainz und vor allem aber hinter Dominik Grafenthin steht allerdings weiter Fragzeichen.