Wie sich Tirols Industrie seit 1947 verändert hat

Swarovski erinnert an den Gründungsauftrag

Zum 75-Jahr-Jubiläum der IV erinnert der derzeitige Präsident Christoph Swarovski an den Gründungsauftrag: Die Wettbewerbsfähigkeit Tiroler Unternehmen und industrielle Arbeitsplätze sichern. „Das ist die wichtigste Aufgabe geblieben, auch wenn sich das Umfeld massiv verändert hat“, betont der IV-Präsident. Mit massiv verändert meint Swarovski aktuell vor allem die Pandemie und den Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen, allen voran die stark steigenden Energiekosten. Für die Industrie würde das eine massive Belastung bedeuten, für einzelne Unternehmen sei die Situation existenzbedrohend.