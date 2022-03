Hund „Phönix“ erstickte bei Feuer in Wohnung

Das Herrl hat Brandwunden, Hund „Phönix“ ist tot. In Schneegattern hätte ein Feuer, ausgelöst durch eine Zigarette, fast auch ein Menschenleben gefordert. Insgesamt wurden die Florianijünger binnen weniger Stunden zu vier größeren Einsätzen gerufen. In Altheim gab es drei Verletzte, in Maria Neustift half der Wind beim Löschen.