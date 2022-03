Fehlentscheidung | Friedensenttäuschung

Fehlentscheidung. Rückt Ihnen Corona auch immer näher? Oder befinden Sie sich gerade in Quarantäne? Oder haben Sie die Infektion wie mittlerweile drei Millionen Österreicher schon hinter sich? Schon wieder erreichten am Donnerstag die Neuinfektionszahlen in Österreich mit knapp 50.000 einen neuen Rekordwert - und das gerade einmal fünf Tage nach jenem Tag, den manche hochtrabend als „Freedom Day“, als „Freiheits-“ oder gar „Erlösungstag“ tituliert hatten, weil da (außer in Wien) so gut wie alle Corona-Beschränkungen gefallen waren. Fünf Tage nach diesem „Freiheitstag“ sind Hunderttausende Österreicher gefesselt - zu Hause in Quarantäne, immer mehr auch gefesselt an ein Krankenbett im Spital. Wen wundert‘s, dass der Ruf nach einem Zurück zur Maskenpflicht immer lauter wird. Wen wundert‘s nach all den Fehleinschätzungen und Fehlurteilen der Regierung in der Pandemiebekämpfung, dass sie gerade wieder einmal ganz offensichtlich falsch entschieden hat?