Linzer Luftschutz-Stollen: gruselig und beklemmend

Als die Flügel des Doppeltores in der Linzer Limonigasse 10 aufschwingen, öffnet sich der Blick in eine andere, unterirdische Welt – denn unter dem Linzer Bauernberg ließen die Nazis von KZ-Insassen im Zweiten Weltkrieg ein 14 Kilometer langes Tunnelsystem in den Sandstein graben. Dabei wurden bereits bestehende Höhlen genutzt, wie Peter Ilchmann, Chef des Gebäudemanagements und Tiefbaus der Stadt Linz, erklärt: „Es gibt mehrere Stollen, den Märzen-, den Cembran- und den Aktienkeller sowie zwei Anlagen im Schlossberg und in Urfahr drüben.“