Neos starten ihre Kandidatensuche

Auch die Parteispitze muss sich aufgrund des offenen Verfahrens nun neu bewerben. Wie ein Rundruf der „Krone“ ergeben hat, tritt das gesamte Landtagsteam wie Klambauer neuerlich an. Das größte Fragezeichen stand hinter Klubobmann Sepp Egger, der als parteiinterner Rivale von Klambauer gilt. So positioniert sich der Pinzgauer auch. „Ich trete an, um uns breiter aufzustellen. Sozusagen als Gegenstück zur Landesrätin“, sagt er zur „Krone“. Am 21. Mai trifft die Neos-Mitgliederversammlung die endgültige Entscheidung über die Listen für die Wahl.