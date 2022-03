Schluss mit den Negativ-Zinsen!

Na ja, die hochmögenden Herrschaften der EZB müssen es ja wissen. Oder sollten es zumindest wissen. Ganz so sicher kann man sich bei denen nicht sein. Es ist noch gar nicht lange her, da prophezeiten sie uns, dass die steigende Inflation bald wieder nachlassen würde. Eine peinliche Prognose: Denn die Inflation ist in Europa auf rund sechs Prozent gestiegen - und wird weiter steigen, weil die Energie- und die Getreidepreise weiter klettern. Dabei liegt das Inflationsziel der EZB bei zwei Prozent Geldentwertung. Nie zuvor ist man so falsch gelegen!