„Noch keine Anfragen für Lieferungen in Ukraine“

Bundesrettungskommandant Gerry Foitik vom Roten Kreuz ließ am Mittwoch aufhorchen: Die Lagerbestände an Blutkonserven seien in Österreich aktuell sehr niedrig. Und um die Versorgung der Verletzten in der Ukraine weiter gewährleisten zu können, bitte er um Blutspenden. Die Lage in Tirol zeigt sich allerdings anders.