Rotes Kreuz bittet um Blutspenden für Ukraine

Die Lage in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Um die Versorgung der Verletzten in der Ukraine weiter gewährleisten zu können, bittet das Rote Kreuz verstärkt um Blutspenden. Aktuell sind die Lagerstände an Blutkonserven in Österreich sehr niedrig, da aufgrund der Corona-Pandemie Hunderttausende Menschen in Österreich nicht Blut spenden können. Das führt dazu, dass die Blutkonserven speziell in Krisenzeiten immer weiter sinken.