„R.ock I.n P.eace“ spendet Erlös für Ukraine-Hilfe

Musik als Zeichen des Friedens - und als Soforthilfe für die Menschen in der Ukraine. Die Organisatoren von „R.ock I.n P.eace... in memoriam of the Superstars“ haben sich angesichts des Krieges in Europas Osten spontan dazu entschlossen, das kommende Konzert am 25. März im Wiener Orpheum zu einem Friedenskonzert für die Ukraine umzugestalten. Der Reinerlös des rockigen Konzertabends mit Gastauftritten von Birgit Denk, Andy Baum und Christian Becker kommt der Aktion „Nachbar in Not“ zugute!