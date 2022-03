Ehemaliger Olympiasieger bleibt im Ukraine-Krieg

Es sind nur einige von vielen Beispielen: Ex-Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji verteidigt nur wenige Wochen nach seiner Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking plötzlich sein Land. Die jahrelang den Profi-Boxsport prägenden Brüder Wladimir und Witali Klitschko kündigten an, in der Ukraine bleiben und gegen die russischen Truppen kämpfen zu wollen. Ähnlich äußerten sich Usyk und Ex-Leichtgewichtschampion Wassyl Lomatschenko. Jurij Wernydub, der als Trainer mit seinem Fußball-Team Sheriff Tiraspol aus Moldau vergangenen September noch sensationell in der Champions League bei Real Madrid gewonnen hat, hat sich ebenfalls freiwillig gemeldet.