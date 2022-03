Emotionales Posting: Biathlet im Kriegsdienst

Herzen von Lisa Hauser

„Bleib stark“, antwortete der deutsche Ex-Weltmeister Benedikt Doll auf Pidrutschnjis Post in dem sozialen Netzwerk. „Wir alle sind mit dir“, so der Italiener Thomas Bormolini. Die norwegische Olympiasiegerin Tiril Eckhoff schrieb: „Pass auf dich auf und bleib stark.“ Dazu hinterließ Österreichs Top-Biathletin Lisa Hauser - wie viele andere Kollegen und Kolleginnen - Herzen in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau. Pidrutschnji ist in dieser Saison als 34. im Gesamtweltcup der stärkste Ukrainer. Vor drei Jahren hatte er in Schweden den WM-Titel in der Verfolgung gewonnen.