Erst Real bezwungen - jetzt zieht er in den Krieg

Doch jetzt rückt der Sport bei Trainer Yuriy Vernydub in den Hintergrund. Denn der Ukrainer zieht an die Front, unterstützt seine Heimat im Kampf gegen die Russen. Das Portal „Zorya Londonsk“ veröffentlichte ein Foto in den sozialen Medien. In Militärkleidung lächelt Vernydub (Mitte) mit zwei Kameraden in die Kamera.